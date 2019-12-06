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Обвиняемого по «московскому делу» Павла Новикова освободили в зале суда. Фотография

Источник: Meduza
6 декабря стоматолог Павел Новиков, обвинявшийся в применении насилия к представителю власти на акции 27 июля, был <a href="https://meduza.io/news/2019/12/06/priznavshego-vinu-figuranta-moskovskogo-dela-pavla-novikova-prigovorili-k-shtrafu" target="_blank">приговорен к штрафу</a> в 120 тысяч рублей и освобожден в зале суда. Обвинение просило для Новикова три года реального срока. Фигуранта «московского дела» освободили в зале суда.
6 декабря стоматолог Павел Новиков, обвинявшийся в применении насилия к представителю власти на акции 27 июля, был приговорен к штрафу в 120 тысяч рублей и освобожден в зале суда. Обвинение просило для Новикова три года реального срока. Фигуранта «московского дела» освободили в зале суда.
Михаил Терещенко / ТАСС / Scanpix / LETA