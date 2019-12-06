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Обвиняемого по «московскому делу» Павла Новикова освободили в зале суда. Фотография
09:37, 6 декабря 2019
Источник: Meduza
6 декабря стоматолог Павел Новиков, обвинявшийся в применении насилия к представителю власти на акции 27 июля, был
приговорен к штрафу
в 120 тысяч рублей и освобожден в зале суда. Обвинение просило для Новикова три года реального срока. Фигуранта «московского дела» освободили в зале суда.
Михаил Терещенко / ТАСС / Scanpix / LETA
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