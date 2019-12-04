Лидеры стран-членов НАТО на приеме у королевы Великобритании. Фотография

Лидеры стран-членов НАТО собрались в Лондоне на саммит, посвященный 70-летию Североатлантического альянса. В программу мероприятия входила встреча с королевой Елизаветой II. Потом генсек НАТО и главы всех 29 стран-членов, а также Северной Македонии, вступающей в альянс, сфотографировались с королевой и принцем Чарльзом.

George Rogers / Sipa / Scanpix / LETA