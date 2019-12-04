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Лидеры стран-членов НАТО на приеме у королевы Великобритании. Фотография
10:48, 4 декабря 2019
Источник: Meduza
Лидеры стран-членов НАТО собрались в Лондоне на саммит, посвященный 70-летию Североатлантического альянса. В программу мероприятия входила встреча с королевой Елизаветой II. Потом генсек НАТО и главы всех 29 стран-членов, а также Северной Македонии, вступающей в альянс, сфотографировались с королевой и принцем Чарльзом.
George Rogers / Sipa / Scanpix / LETA
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