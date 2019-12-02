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В Москве установили памятник потерпевшему аварию кораблю «Союз». Фотография
10:36, 2 декабря 2019
Источник: Meduza
На территории штаб-квартиры госкорпорации «Роскосмос» в Москве 2 декабря установили памятник кораблю «Союз МС-10», совершившему
аварийную посадку
в октябре 2018 года. На борту «Союза» находились космонавт Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг — они не пострадали. На церемонии открытия памятника глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин
вручил
Хейгу орден Мужества. «Вы получили эту награду за дело», — сказал Рогозин. Указ о награждении Хейга президент РФ
подписал
в октябре, Овчинин тогда в список награждаемых не вошел.
Сергей Бобылев / ТАСС / Scanpix / LETA
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