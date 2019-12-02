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В Москве установили памятник потерпевшему аварию кораблю «Союз». Фотография

Источник: Meduza
На территории штаб-квартиры госкорпорации «Роскосмос» в Москве 2 декабря установили памятник кораблю «Союз МС-10», совершившему <a href="https://meduza.io/feature/2018/11/01/roskosmos-pokazal-videozapis-avarii-soyuza" target="_blank">аварийную посадку</a> в октябре 2018 года. На борту «Союза» находились космонавт Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг — они не пострадали. На церемонии открытия памятника глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин <a href="https://ria.ru/20191202/1561843542.html" target="_blank">вручил </a>Хейгу орден Мужества. «Вы получили эту награду за дело», — сказал Рогозин. Указ о награждении Хейга президент РФ <a href="https://meduza.io/news/2019/10/08/putin-nagradil-ordenom-muzhestva-astronavta-nika-heyga-on-byl-na-bortu-soyuza-popavshego-v-avariyu-na-baykonure" target="_blank">подписал</a> в октябре, Овчинин тогда в список награждаемых не вошел.
На территории штаб-квартиры госкорпорации «Роскосмос» в Москве 2 декабря установили памятник кораблю «Союз МС-10», совершившему аварийную посадку в октябре 2018 года. На борту «Союза» находились космонавт Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг — они не пострадали. На церемонии открытия памятника глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин вручил Хейгу орден Мужества. «Вы получили эту награду за дело», — сказал Рогозин. Указ о награждении Хейга президент РФ подписал в октябре, Овчинин тогда в список награждаемых не вошел.
Сергей Бобылев / ТАСС / Scanpix / LETA