Путин наградил орденом Мужества астронавта Ника Хейга. Он был на борту «Союза», попавшего в аварию на Байконуре

Астронавт NASA Ник Хейг награжден орденом Мужества. Соответствующий указ президента РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Награда присуждена «за мужество и высокий профессионализм, проявленные при исполнении служебного долга в условиях, сопряженных с повышенным риском для жизни при возникновении нештатной ситуации на космодроме Байконур».

В октябре 2018 года Ник Хейг и российский космонавт Алексей Овчинин должны были отправиться с Байконура на МКС. Через несколько минут после запуска произошла авария ракеты «Союз-ФГ», которая должна была вывести их корабль на орбиту. Овчинин и Хейг не пострадали; они приземлились в спускаемом аппарате. Расследование установило, что причиной аварии «Союза» стала ошибка при сборке.