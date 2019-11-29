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Песков сравнил работу Путина с доменной печью. Цитата

Источник: Meduza
Президент России Владимир Путин 31 декабря будет работать, выходных у него не бывает, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, Путин «какую-то часть дня может посвятить отдыху», но большую часть времени он «в человеческом понимании находится на работе». Ранее в Госдуму <a href="https://meduza.io/news/2019/11/28/v-gosdumu-vnesli-zakonoproekt-o-nerabochem-31-dekabrya" target="_blank">внесли</a> законопроект о нерабочем 31 декабря. Минтруд <a href="https://www.rbc.ru/society/28/11/2019/5ddff5169a7947e39c9456e0" target="_blank">объяснил</a>, что объявлять этот день выходным надо заранее, сделать это сейчас для всей страны уже невозможно.
Президент России Владимир Путин 31 декабря будет работать, выходных у него не бывает, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, Путин «какую-то часть дня может посвятить отдыху», но большую часть времени он «в человеческом понимании находится на работе». Ранее в Госдуму внесли законопроект о нерабочем 31 декабря. Минтруд объяснил, что объявлять этот день выходным надо заранее, сделать это сейчас для всей страны уже невозможно.

Фото в анонсе: Алексей Дружинин / Sputnik / Scanpix / LETA