Перейти к материалам
Новости
Истории
Разбор
Игры
Шапито
Подкасты
О проекте
Реклама
Meduza in English
EN
новости
Песков сравнил работу Путина с доменной печью. Цитата
12:56, 29 ноября 2019
Источник: Meduza
Президент России Владимир Путин 31 декабря будет работать, выходных у него не бывает, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, Путин «какую-то часть дня может посвятить отдыху», но большую часть времени он «в человеческом понимании находится на работе». Ранее в Госдуму
внесли
законопроект о нерабочем 31 декабря. Минтруд
объяснил
, что объявлять этот день выходным надо заранее, сделать это сейчас для всей страны уже невозможно.
Фото в анонсе: Алексей Дружинин / Sputnik / Scanpix / LETA
Напишите нам