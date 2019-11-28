В Госдуму внесли законопроект о нерабочем 31 декабря

Депутаты от фракции ЛДПР внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, согласно которому один из выходных дней календарного года должен переноситься правительством на 31 декабря. Текст законопроекта опубликован на сайте Госдумы.

В пояснительной записке к законопроекту утверждается, что, когда 31 декабря выпадает на рабочий день, «работники нередко не выполняют трудовые функции в полном объеме, что обусловлено подготовкой к празднованию Нового года». Выходное 31 декабря не подразумевает увеличения числа праздничных дней, обозначенных в Трудовом кодексе РФ, отмечается в документе.

Подобный законопроект не впервые вносится в Госдуму. Пять лет назад фракция ЛДПР уже выступала с аналогичной инициативой.

В 2019 году 31 декабря является рабочим днем. Согласно опросу сервиса Superjob, 84% россиян готовы отработать в субботу 28 декабря, чтобы не выходить на работу во вторник 31 декабря.