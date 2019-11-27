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Сколько нелегальных сигарет продают в России
16:03, 27 ноября 2019
Источник: Meduza
На долю нелегальных сигарет в России приходится каждая шестая проданная пачка,
следует
из исследования Nielsen, проведенного по заказу крупнейших производителей сигарет. При анализе сотрудники Nielsen изучили более 15 тысяч пустых пачек от сигарет, собранных в крупных городах и селах. По данным авторов исследования, рекордная доля зафиксирована в Ростову-на-Дону, где на контрафактные сигареты приходится 51% продаж. Ранее «Медуза»
подробно рассказывала
, чем вредны сигареты вне зависимости от того, произвели их легально или нет.
Фото в анонсе: Shutterstock.com
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