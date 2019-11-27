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Сколько нелегальных сигарет продают в России

Источник: Meduza
На долю нелегальных сигарет в России приходится каждая шестая проданная пачка, <a href="https://www.rbc.ru/business/27/11/2019/5dde73ac9a794744a36c3674" target="_blank">следует</a> из исследования Nielsen, проведенного по заказу крупнейших производителей сигарет. При анализе сотрудники Nielsen изучили более 15 тысяч пустых пачек от сигарет, собранных в крупных городах и селах. По данным авторов исследования, рекордная доля зафиксирована в Ростову-на-Дону, где на контрафактные сигареты приходится 51% продаж. Ранее «Медуза» <a href="https://meduza.io/cards/sigarety-i-pravda-tak-vredny" target="_blank">подробно рассказывала</a>, чем вредны сигареты вне зависимости от того, произвели их легально или нет.
На долю нелегальных сигарет в России приходится каждая шестая проданная пачка, следует из исследования Nielsen, проведенного по заказу крупнейших производителей сигарет. При анализе сотрудники Nielsen изучили более 15 тысяч пустых пачек от сигарет, собранных в крупных городах и селах. По данным авторов исследования, рекордная доля зафиксирована в Ростову-на-Дону, где на контрафактные сигареты приходится 51% продаж. Ранее «Медуза» подробно рассказывала, чем вредны сигареты вне зависимости от того, произвели их легально или нет.

Фото в анонсе: Shutterstock.com