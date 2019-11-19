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Как будут исполнять закон о признании обычных людей «иностранными агентами». Объясняет глава комитета Госдумы
14:18, 19 ноября 2019
Источник: Meduza
Госдума
приняла
во втором чтении законопроект, который позволяет признавать «иностранными агентами» не только юридические лица, но и обычных людей. Для этого должны выполняться два условия: человек распространяет информацию и получает деньги из-за рубежа. Перед голосованием глава профильного комитета по информации Леонид Левин заявил, что блогерам и пользователям соцсетей нечего опасаться: статус «иностранного агента» будут выдавать по согласованию два ведомства — Минюст и МИД. Это, по мнению Левина, «является механизмом, защищающим от необоснованных решений». Он также подчеркнул, что по законопроекту человек «может быть признан» «иностранным агентом», но это не означает обязательного получения такого статуса. Как будут решать, кто может и кто не может получать статус, Левин не уточнил.
Фото в анонсе: Марат Абулхатин / ТАСС / VIda Press
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