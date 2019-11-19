Дума во втором чтении приняла закон о признании физических лиц «иностранными агентами». Почти единогласно

Госдума приняла во втором чтении поправки в законодательство, позволяющие приравнивать к «иностранным агентам» физических лиц.

Решение было принято 337 голосами «за» при одном воздержавшемся.

Поправки, которые одобрила Госдума во втором чтении, предполагают, «иностранными агентами» могут быть признаны физические лица, которые распространяют материалы СМИ — «иностранных агентов» или участвуют в их создании, а также получают деньги или имущество из‑за рубежа либо от российских юрлиц, финансируемых из иностранных источников.

Авторы законопроекта заявили, что в заключительном, третьем чтении его планируется рассмотреть 21 ноября.