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Акция в защиту китов у Кремлевской набережной. Фотография
10:45, 18 ноября 2019
Источник: Meduza
«Гринпис» провел в центре Москвы акцию против вылова китообразных. Днем 18 ноября активисты организации спустили на воду около Кремлевской набережной надувную косатку с плакатом «Спасибо, что отпустили — больше не ловите!». Надпись отсылает к
истории
«китовой тюрьмы» под Находкой, где год в неволе содержалась сотня белух и косаток. Животных выпустили в Японское море в начале ноября. По
данным
«Новой газеты», за участие в акции у Кремля полиция задержала двух активистов и фотокорресподента издания Светлану Виданову.
Максим Шеметов / Reuters / Scanpix / LETA
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