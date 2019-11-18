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Акция в защиту китов у Кремлевской набережной. Фотография

Источник: Meduza
«Гринпис» провел в центре Москвы акцию против вылова китообразных. Днем 18 ноября активисты организации спустили на воду около Кремлевской набережной надувную косатку с плакатом «Спасибо, что отпустили — больше не ловите!». Надпись отсылает к <a href="https://meduza.io/feature/2019/11/10/zoozaschitniki-nashli-100-kosatok-i-beluh-v-kitovoy-tyurme-pod-nahodkoy-i-spustya-god-dobilis-ih-osvobozhdeniya-tsepochka-sobytiy" target="_blank">истории</a> «китовой тюрьмы» под Находкой, где год в неволе содержалась сотня белух и косаток. Животных выпустили в Японское море в начале ноября. По <a href="https://www.novayagazeta.ru/news/2019/11/18/156990-v-tsentre-moskvy-zaderzhali-aktivistov-grinpisa-i-fotokorrespondenta-novoy-gazety" target="_blank">данным</a> «Новой газеты», за участие в акции у Кремля полиция задержала двух активистов и фотокорресподента издания Светлану Виданову.
«Гринпис» провел в центре Москвы акцию против вылова китообразных. Днем 18 ноября активисты организации спустили на воду около Кремлевской набережной надувную косатку с плакатом «Спасибо, что отпустили — больше не ловите!». Надпись отсылает к истории «китовой тюрьмы» под Находкой, где год в неволе содержалась сотня белух и косаток. Животных выпустили в Японское море в начале ноября. По данным «Новой газеты», за участие в акции у Кремля полиция задержала двух активистов и фотокорресподента издания Светлану Виданову.
Максим Шеметов / Reuters / Scanpix / LETA