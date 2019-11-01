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Борис Титов — о приговоре с реальным сроком для участника его «лондонского списка»
12:08, 1 ноября 2019
Источник: Meduza
Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов спустя сутки
прокомментировал
приговор первому участнику его
«лондонского списка»
, который вернулся в Россию. 31 октября суд
признал
Андрея Каковкина виновным в мошенничестве и назначил ему три года колонии. Титов повторил, что правоохранительные органы гарантировали лишь то, что предприниматель не будет находиться под стражей до приговора. Но сам приговор его шокировал, так как случай Каковкина он считает не уголовным преступлением, а гражданским спором. Омбудсмен напомнил, что по трем участникам его списка уголовные дела прекращены (так было и с Каковкиным, затем дело возобновили), один был амнистирован, двое получили условные сроки.
Фото в анонсе: Владимир Гердо / ТАСС / Sipa / Vida Press
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