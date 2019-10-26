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Мария Бутина вернулась в Россию. Она провела в американской тюрьме почти полтора года

Источник: Meduza
Осужденная в США россиянка Мария Бутина вернулась в Россию. Американские власти арестовали ее в июле 2018 года по обвинению в сговоре в пользу России и ведении лоббистской деятельности без регистрации. Бутина частично признала вину. В апреле 2019-го ее <a href="https://meduza.io/news/2019/04/26/sud-v-ssha-prigovoril-mariyu-butinu-k-18-mesyatsam-zaklyucheniya" target="_blank">приговорили</a> к 18 месяцам тюрьмы в США. Российский МИД <a href="https://meduza.io/feature/2018/12/13/mariya-butina-priznalas-v-sgovore-protiv-ssha-v-rossii-ee-nazyvayut-zhertvoy-srednevekovoy-inkvizitsii" target="_blank">называл</a> Бутину «жертвой средневековой инквизиции». Президент РФ Владимир Путин говорил, что она <a href="https://www.interfax.ru/russia/643272?utm_source=yxnews&amp;utm_medium=desktop&amp;utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews" target="_blank">не выполняла</a> в США каких-либо государственных заданий. После возвращения в Россию Бутина поблагодарила российских дипломатов, а также тех, кто <a href="https://meduza.io/news/2019/05/19/mariya-butina-zapisala-videoobraschenie-iz-amerikanskoy-tyurmy-v-nem-ona-prosit-o-finansovoy-pomoschi" target="_blank">пожертвовал</a> ей деньги на адвокатов. «Я не сдалась, потому что не имею права. Я говорила уже в одном видео, что русские не сдаются», — <a href="https://russian.rt.com/russia/article/680980-mariya-butina-rossiya-prilyot" target="_blank">сказала</a> Бутина журналистам в аэропорту Шереметьево.
Осужденная в США россиянка Мария Бутина вернулась в Россию. Американские власти арестовали ее в июле 2018 года по обвинению в сговоре в пользу России и ведении лоббистской деятельности без регистрации. Бутина частично признала вину. В апреле 2019-го ее приговорили к 18 месяцам тюрьмы в США. Российский МИД называл Бутину «жертвой средневековой инквизиции». Президент РФ Владимир Путин говорил, что она не выполняла в США каких-либо государственных заданий. После возвращения в Россию Бутина поблагодарила российских дипломатов, а также тех, кто пожертвовал ей деньги на адвокатов. «Я не сдалась, потому что не имею права. Я говорила уже в одном видео, что русские не сдаются», — сказала Бутина журналистам в аэропорту Шереметьево.
Татьяна Макеева / Reuters / Scanpix / LETA