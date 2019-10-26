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Мария Бутина вернулась в Россию. Она провела в американской тюрьме почти полтора года
09:53, 26 октября 2019
Источник: Meduza
Осужденная в США россиянка Мария Бутина вернулась в Россию. Американские власти арестовали ее в июле 2018 года по обвинению в сговоре в пользу России и ведении лоббистской деятельности без регистрации. Бутина частично признала вину. В апреле 2019-го ее
приговорили
к 18 месяцам тюрьмы в США. Российский МИД
называл
Бутину «жертвой средневековой инквизиции». Президент РФ Владимир Путин говорил, что она
не выполняла
в США каких-либо государственных заданий. После возвращения в Россию Бутина поблагодарила российских дипломатов, а также тех, кто
пожертвовал
ей деньги на адвокатов. «Я не сдалась, потому что не имею права. Я говорила уже в одном видео, что русские не сдаются», —
сказала
Бутина журналистам в аэропорту Шереметьево.
Татьяна Макеева / Reuters / Scanpix / LETA
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