Мария Бутина записала видеообращение из американской тюрьмы. В нем она просит о финансовой помощи

Россиянка Мария Бутина, в США за ведение лоббистской деятельности без регистрации, записала видеообращение. Запись в своем инстаграме опубликовал антиглобалист Александр Ионов.

В обращении Бутина попросила о финансовой помощи, необходимой ей на услуги адвокатов, которые подали апелляцию на приговор.

Мария Бутина находится под стражей с июля 2018 года. В Минюсте США сообщали, что с учетом предварительного заключения ее выпустят на свободу 5 ноября 2019 года.