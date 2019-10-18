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В Барселоне на марш сторонников независимости Каталонии вышли полмиллиона человек. Фотография

Источник: Meduza
В Барселоне 18 октября устроили марш против приговоров руководителям Каталонии, которые организовали референдум о ее независимости в 2017 году. Осужденные <a href="https://meduza.io/news/2019/10/14/verhovnyy-sud-ispanii-naznachil-katalonskim-lideram-ot-9-do-13-let-po-delu-o-nezavisimosti-regiona" target="_blank">получили</a> до 13 лет тюрьмы. В марше приняли участие более 500 тысяч человек.
В Барселоне 18 октября устроили марш против приговоров руководителям Каталонии, которые организовали референдум о ее независимости в 2017 году. Осужденные получили до 13 лет тюрьмы. В марше приняли участие более 500 тысяч человек.
Joan Mateu / AP / Scanpix / LETA