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В Барселоне на марш сторонников независимости Каталонии вышли полмиллиона человек. Фотография
16:41, 18 октября 2019
Источник: Meduza
В Барселоне 18 октября устроили марш против приговоров руководителям Каталонии, которые организовали референдум о ее независимости в 2017 году. Осужденные
получили
до 13 лет тюрьмы. В марше приняли участие более 500 тысяч человек.
Joan Mateu / AP / Scanpix / LETA
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