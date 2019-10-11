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На место убийства девятилетней девочки в Саратове принесли цветы и игрушки. Фотография

Источник: Meduza
Жители Саратова принесли цветы и игрушки в гаражный кооператив, где была <a href="https://meduza.io/feature/2019/10/11/v-saratove-nashli-mertvoy-devyatiletnyuyu-shkolnitsu-zhiteli-goroda-vyshli-nochyu-na-stihiynyy-miting-trebuya-samosuda-nad-podozrevaemym-v-ubiystve" target="_blank">убита 9-летняя Лиза Киселева</a>. Девочку, пропавшую 9 октября, искали сотни людей. В убийстве <a href="https://meduza.io/news/2019/10/11/sk-opublikoval-priznatelnye-pokazaniya-podozrevaemogo-v-ubiystve-saratovskoy-shkolnitsy" target="_blank">признался</a> ранее судимый местный житель. В ночь на 11 октября на месте убийства прошел <a href="https://meduza.io/video/2019/10/11/v-saratove-zhiteli-ustroili-aktsiyu-protesta-iz-za-ubiystva-shkolnitsy" target="_blank">стихийный митинг</a>, участники которого требовали выдать им подозреваемого для самосуда.
Жители Саратова принесли цветы и игрушки в гаражный кооператив, где была убита 9-летняя Лиза Киселева. Девочку, пропавшую 9 октября, искали сотни людей. В убийстве признался ранее судимый местный житель. В ночь на 11 октября на месте убийства прошел стихийный митинг, участники которого требовали выдать им подозреваемого для самосуда.
Алексей Кошелев / ТАСС