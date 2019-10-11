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На место убийства девятилетней девочки в Саратове принесли цветы и игрушки. Фотография
12:05, 11 октября 2019
Источник: Meduza
Жители Саратова принесли цветы и игрушки в гаражный кооператив, где была
убита 9-летняя Лиза Киселева
. Девочку, пропавшую 9 октября, искали сотни людей. В убийстве
признался
ранее судимый местный житель. В ночь на 11 октября на месте убийства прошел
стихийный митинг
, участники которого требовали выдать им подозреваемого для самосуда.
Алексей Кошелев / ТАСС
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