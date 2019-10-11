СК опубликовал признательные показания подозреваемого в убийстве саратовской школьницы

Следственный комитет опубликовал запись допроса Михаила Туватина, подозреваемого в убийстве девятилетней школьницы Лизы Киселевой из Саратова.

На видео задержанный дает признательные показания.

Допрос подозреваемого в убийстве ребенка в Саратове Следственный комитет Российской Федерации

По данным СК, Туватин объяснил мотив убийства следующим образом: несколько месяцев назад он самовольно завладел старым заброшенным гаражом, поменяв в нем замки. В день убийства Лиза Киселева проходила мимо и спросила, его ли это гараж. Туватин испугался, что гараж на самом деле мог принадлежать семье девочки, после чего затащил ее внутрь и убил.

Девятилетняя Лиза Киселева пропала утром 9 октября, отправившись в школу. Девочку более суток искали волонтеры по всему городу. Вечером 10 октября стало известно об обнаружении тела девочки в гаражах в Кировском районе Саратова. Тогда же был задержан подозреваемый в убийстве.

К ночи местные жители собрались на стихийный митинг на месте предполагаемого убийства школьницы и потребовали от полиции выдачи Михаила Туватина для расправы над ним. Позже они переместились к отделению полиции. Жители разошлись по домам лишь под утро.