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Во Владивостоке сгорел торговый центр. Фотография

Источник: Meduza
Утром 21 сентября во Владивостоке загорелся пятиэтажный торговый центр «Максим». Поскольку это <a href="https://www.newsvl.ru/vlad/2019/09/21/184048/" target="_blank">произошло</a> до открытия, в здании никого не было. Через четыре часа после начала пожара огонь был локализован. Пожар затронул практически все этажи, распространяясь сверху вниз. Предварительная версия случившегося — нарушение правил эксплуатации оборудования. Один из арендаторов в беседе с «VL.ru» предположил, что пожар начался в кафе на последнем этаже.
Утром 21 сентября во Владивостоке загорелся пятиэтажный торговый центр «Максим». Поскольку это произошло до открытия, в здании никого не было. Через четыре часа после начала пожара огонь был локализован. Пожар затронул практически все этажи, распространяясь сверху вниз. Предварительная версия случившегося — нарушение правил эксплуатации оборудования. Один из арендаторов в беседе с «VL.ru» предположил, что пожар начался в кафе на последнем этаже.
Юрий Смитюк / ТАСС