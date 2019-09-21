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Во Владивостоке сгорел торговый центр. Фотография
07:33, 21 сентября 2019
Источник: Meduza
Утром 21 сентября во Владивостоке загорелся пятиэтажный торговый центр «Максим». Поскольку это
произошло
до открытия, в здании никого не было. Через четыре часа после начала пожара огонь был локализован. Пожар затронул практически все этажи, распространяясь сверху вниз. Предварительная версия случившегося — нарушение правил эксплуатации оборудования. Один из арендаторов в беседе с «VL.ru» предположил, что пожар начался в кафе на последнем этаже.
Юрий Смитюк / ТАСС
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