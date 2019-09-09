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Глава ЦИК — о выборах на фоне массовых протестов и «московского дела»
09:00, 9 сентября 2019
Источник: Meduza
9 сентября председатель Центризбиркома Элла Памфилова сказала, что выборы 2019 года прошли спокойно. «В масштабах кампании все нарушения, конечно, ничтожны», — добавила она. В Москве кампания с июля сопровождалась непрекращающимися протестами, крупнейшими за последние годы. Против вышедших на улицы активистов возбудили уголовные дела,
шестерых
из них уже приговорили к реальным срокам по «московскому делу».
Фото в анонсе: Александр Щербак / ТАСС / Scanpix / LETA
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