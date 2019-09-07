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Олег Сенцов на родине. Фотография
11:21, 7 сентября 2019
Источник: Meduza
Режиссер Олег Сенцов, осужденный в России на 20 лет колонии по обвинению в терроризме, вернулся на Украину в рамках
обмена заключенными
между Москвой и Киевом. Самолет с Сенцовым и еще 34 бывшими заключенными приземлился в киевском аэропорту Борисполь днем 7 сентября. В это же время в московском Внуково сел спецборт с 35 гражданами, освобожденными украинской стороной. Среди них Кирилл Вышинский и Владимир Цемах.
Глеб Гаранич / Reuters / Scanpix / LETA
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