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Олег Сенцов на родине. Фотография

Источник: Meduza
Режиссер Олег Сенцов, осужденный в России на 20 лет колонии по обвинению в терроризме, вернулся на Украину в рамках <a href="https://meduza.io/feature/2019/09/07/rossiya-i-ukraina-kazhetsya-nachali-obmen-zaklyuchennymi" target="_blank">обмена заключенными</a> между Москвой и Киевом. Самолет с Сенцовым и еще 34 бывшими заключенными приземлился в киевском аэропорту Борисполь днем 7 сентября. В это же время в московском Внуково сел спецборт с 35 гражданами, освобожденными украинской стороной. Среди них Кирилл Вышинский и Владимир Цемах.
Режиссер Олег Сенцов, осужденный в России на 20 лет колонии по обвинению в терроризме, вернулся на Украину в рамках обмена заключенными между Москвой и Киевом. Самолет с Сенцовым и еще 34 бывшими заключенными приземлился в киевском аэропорту Борисполь днем 7 сентября. В это же время в московском Внуково сел спецборт с 35 гражданами, освобожденными украинской стороной. Среди них Кирилл Вышинский и Владимир Цемах.
Глеб Гаранич / Reuters / Scanpix / LETA