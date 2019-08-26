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Как Валерия Касамара соглашалась (и в итоге не согласилась) на дебаты с Любовью Соболь
14:26, 26 августа 2019
Источник: Meduza
Утром 26 августа Любовь Соболь, которую не допустили на выборы в Мосгордуму,
вызвала
на дебаты проректора НИУ ВШЭ Валерию Касамару — она кандидат в 45-м округе, где выдвигался Илья Яшин. Сначала
и Касамара
, и ее
пресс-служба
подтверждали, что готовы к дебатам. Но через несколько часов проректор ВШЭ объявила, что дебаты невозможны: так как они с Соболь находятся «в неравных позициях». Об отношении Валерии Касамары к протестам, связанным с недопуском независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, можно почитать
тут
.
Фото в анонсе: Владимир Андреев / URA.RU / ТАСС
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