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Как Валерия Касамара соглашалась (и в итоге не согласилась) на дебаты с Любовью Соболь

Источник: Meduza
Утром 26 августа Любовь Соболь, которую не допустили на выборы в Мосгордуму, <a href="https://meduza.io/news/2019/08/26/yurist-fbk-lyubov-sobol-i-prorektor-vshe-valeriya-kasamara-provedut-debaty-pered-vyborami-v-mosgordumu" target="_blank">вызвала</a> на дебаты проректора НИУ ВШЭ Валерию Касамару — она кандидат в 45-м округе, где выдвигался Илья Яшин. Сначала <a href="https://tvrain.ru/news/ljubov_sobol_vyzvala_na_debaty_prorektora_vshe_valeriju_kasamaru-492232/?utm_source=telegram&amp;utm_medium=social&amp;utm_campaign=news&amp;utm_term=492232" target="_blank">и Касамара</a>, и ее <a href="https://mbk-news.appspot.com/news/prorektor-vshe-valeriya/" target="_blank">пресс-служба</a> подтверждали, что готовы к дебатам. Но через несколько часов проректор ВШЭ объявила, что дебаты невозможны: так как они с Соболь находятся «в неравных позициях». Об отношении Валерии Касамары к протестам, связанным с недопуском независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, можно почитать <a href="https://meduza.io/feature/2019/08/06/zhalko-chto-bolshinstvo-uchastnikov-mitinga-ne-moskvichi" target="_blank">тут</a>.
Утром 26 августа Любовь Соболь, которую не допустили на выборы в Мосгордуму, вызвала на дебаты проректора НИУ ВШЭ Валерию Касамару — она кандидат в 45-м округе, где выдвигался Илья Яшин. Сначала и Касамара, и ее пресс-служба подтверждали, что готовы к дебатам. Но через несколько часов проректор ВШЭ объявила, что дебаты невозможны: так как они с Соболь находятся «в неравных позициях». Об отношении Валерии Касамары к протестам, связанным с недопуском независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, можно почитать тут.

Фото в анонсе: Владимир Андреев / URA.RU / ТАСС