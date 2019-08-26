Юрист ФБК Любовь Соболь и проректор ВШЭ Валерия Касамара проведут дебаты перед выборами в Мосгордуму

Незарегистрированный кандидат в депутаты, юрист ФБК Любовь Соболь и проректор Высшей школы экономики Валерия Касамара, которую считают провластным кандидатом на выборах в Мосгордуму, проведут дебаты.

Инициатива дебатов исходит от Соболь. Юрист Фонда борьбы с коррупцией опубликовала видеообращение, в котором, в частности, назвала Касамару соучастником «полноценной атаки на общество».

Остальные независимые кандидаты, которых не допустили на выборы в Мосгордуму, отбывают административный арест, напомнила Соболь. Это делается для того, «чтобы вы и такие, как вы, были избавлены от их вопросов», заявила Соболь, обращаясь к Касамаре.

Проректор ВШЭ сообщила телеканалу «Дождь», что согласна провести дебаты с Соболь и готова сделать это на радиостанции «Эхо Москвы». Дата дебатов и другие подробности пока неизвестны.

Валерия Касамара баллотируется в 45-м избирательном округе Москвы. Там же пытался участвовать в выборах Илья Яшин.