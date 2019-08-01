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Какие журналисты вызывают наибольшее доверие у россиян

Источник: Meduza
Результаты опроса «Левада-центра» <a href="https://www.rbc.ru/politics/01/08/2019/5d418f489a79470e1276cebe" target="_blank">свидетельствуют</a> о том, что наибольшим доверием у россиян пользуются тележурналисты. С большим отрывом в рейтинге лидирует ведущий «России 1» Владимир Соловьев. За его работой следят 23% опрошенных. Далее следуют Андрей Малахов (11%), Андрей Норкин, Владимир Познер и Ольга Скабеева (по 6%). Телевизор <a href="https://meduza.io/news/2019/08/01/levada-tsentr-doverie-k-televideniyu-v-rossii-snizilos-na-25-za-10-let" target="_blank">остается</a> основным источником информации для 72% россиян, хотя за последние десять лет доверие к нему снизилось на 25%.
Результаты опроса «Левада-центра» свидетельствуют о том, что наибольшим доверием у россиян пользуются тележурналисты. С большим отрывом в рейтинге лидирует ведущий «России 1» Владимир Соловьев. За его работой следят 23% опрошенных. Далее следуют Андрей Малахов (11%), Андрей Норкин, Владимир Познер и Ольга Скабеева (по 6%). Телевизор остается основным источником информации для 72% россиян, хотя за последние десять лет доверие к нему снизилось на 25%.

Фото: Vida Press (2); ТАСС; Коммерсантъ; в анонсе: Александра Мудрац / ТАСС