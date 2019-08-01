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Какие журналисты вызывают наибольшее доверие у россиян
07:07, 1 августа 2019
Источник: Meduza
Результаты опроса «Левада-центра»
свидетельствуют
о том, что наибольшим доверием у россиян пользуются тележурналисты. С большим отрывом в рейтинге лидирует ведущий «России 1» Владимир Соловьев. За его работой следят 23% опрошенных. Далее следуют Андрей Малахов (11%), Андрей Норкин, Владимир Познер и Ольга Скабеева (по 6%). Телевизор
остается
основным источником информации для 72% россиян, хотя за последние десять лет доверие к нему снизилось на 25%.
Фото: Vida Press (2); ТАСС; Коммерсантъ; в анонсе: Александра Мудрац / ТАСС
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