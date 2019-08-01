«Левада-центр»: доверие к телевидению в России снизилось на 25% за 10 лет

Россияне стали реже смотреть телевизор: 10 лет назад информацию по ТВ получали 94% жителей страны, сейчас — 72%. Доверие к телевидению за тот же период снизилось с 79% до 54%. Об этом пишет РБК со ссылкой на отчет «Левада-центра» «Российский медиаландшафт 2019».

При этом ТВ все равно остается самым популярным источником информации. Среди каналов, которые смотрят россияне, лидируют «Россия 1» (48%), «Первый канал» (47%), НТВ (36%), «Россия 24» (31%) и РЕН ТВ (17%). Самыми авторитетными журналистами, согласно другому опросу «Левада-центра», россияне считают Владимира Соловьева, Андрея Малахова (оба — «Россия 1») и Андрея Норкина (НТВ).

Вторым по популярности источником информации стали соцсети (34%) и интернет (32%). Кроме того, россияне узнают новости из видеоблогов — около трети респондентов смотрят их не реже раза в неделю. От родных и друзей новости узнают 18% респондентов, из газет и по радио — 12 и 15% соответственно. Телеграм-каналы — регулярный источник новостей для 1% россиян.

Как отмечает «Левада-центр», приблизительная совокупная аудитория в России составляет около 35% населения.

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