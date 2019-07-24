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Борис Джонсон на приеме у королевы Елизаветы II. Она предложила ему сформировать правительство

Источник: Meduza
Бывший мэр Лондона и бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон стал новым премьер-министром страны. Королева Елизавета II попросила его сформировать правительство на следующий день после того, как правящая партия консерваторов избрала его своим лидером. Подробнее о нем можно почитать <a href="https://meduza.io/feature/2019/07/23/storonnik-zhestkogo-brekzita-boris-dzhonson-novyy-premier-ministr-velikobritanii-teper-ona-nakonets-vyydet-iz-es-spoyler-a-vot-i-net" target="_blank">здесь</a>.
Бывший мэр Лондона и бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон стал новым премьер-министром страны. Королева Елизавета II попросила его сформировать правительство на следующий день после того, как правящая партия консерваторов избрала его своим лидером. Подробнее о нем можно почитать здесь.
Victoria Jones / pool / AP / Scanpix / LETA