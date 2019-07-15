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Второй день акций в поддержку независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму. Фотография
18:18, 15 июля 2019
Источник: Meduza
На Трубной площади в центре Москвы 15 июля прошла акция с требованием зарегистрировать независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы. В ней приняли участие около полутора тысяч человек. В числе участников были юрист ФБК Любовь Соболь и муниципальный депутат Илья Яшин — он приехал на площадь после заседания Мосгоризбиркома, который
отказался
допустить его до выборов. Яшин, как и другие оппозиционеры, призывает сторонников выходить на Трубную каждый день в 19:00. Первая такая акция состоялась 14 июля. Тогда полиция
применила силу
, были задержаны 39 человек.
Евгений Фельдман для «Медузы»
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