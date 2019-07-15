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Второй день акций в поддержку независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму. Фотография

Источник: Meduza
На Трубной площади в центре Москвы 15 июля прошла акция с требованием зарегистрировать независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы. В ней приняли участие около полутора тысяч человек. В числе участников были юрист ФБК Любовь Соболь и муниципальный депутат Илья Яшин — он приехал на площадь после заседания Мосгоризбиркома, который <a href="https://meduza.io/news/2019/07/15/ilyu-yashina-snyali-s-vyborov-v-mosgordumu" target="_blank">отказался</a> допустить его до выборов. Яшин, как и другие оппозиционеры, призывает сторонников выходить на Трубную каждый день в 19:00. Первая такая акция состоялась 14 июля. Тогда полиция <a href="https://meduza.io/feature/2019/07/14/sadis-za-chestnye-vybory" target="_blank">применила силу</a>, были задержаны 39 человек.
На Трубной площади в центре Москвы 15 июля прошла акция с требованием зарегистрировать независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы. В ней приняли участие около полутора тысяч человек. В числе участников были юрист ФБК Любовь Соболь и муниципальный депутат Илья Яшин — он приехал на площадь после заседания Мосгоризбиркома, который отказался допустить его до выборов. Яшин, как и другие оппозиционеры, призывает сторонников выходить на Трубную каждый день в 19:00. Первая такая акция состоялась 14 июля. Тогда полиция применила силу, были задержаны 39 человек.
Евгений Фельдман для «Медузы»