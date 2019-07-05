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«Голубые ангелы» на параде в честь Дня независимости США. Фотография
07:07, 5 июля 2019
Источник: Meduza
4 июля на Национальной аллее в Вашингтоне состоялся парад в честь Дня независимости США. На ступенях у мемориала Авраама Линкольна, где были выставлены танки «Абрамс», перед согражданами выступил президент США Дональд Трамп. Он заявил, что сейчас страна сильнее, чем когда-либо прежде, и пообещал, что США скоро вернутся на Луну, а также установят американский флаг на Марсе. Парад завершился выступлением авиационной группы высшего пилотажа ВМС США «Голубые ангелы». Накануне празднований президента активно
критиковали
за предложение провести военный парад в честь Дня независимости.
Stephanie Keith / Getty Images / AFP / Scanpix / LETA
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