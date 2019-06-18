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Глава парламента Чечни ответил дагестанскому спикеру на слова о демонстрации силы на границе. Цитата

Источник: Meduza
Глава парламента Чечни Магомед Даудов резко негативно <a href="http://parlamentchr.ru/press-centre/analitycs/9699-intervyu-predsedatelya-parlamenta-chr-magomeda-daudova" target="_blank">отреагировал</a> на слова спикера парламента Дагестана Хизри Шихсаидова, который <a href="https://regnum.ru/news/2649177.html" target="_blank">осудил</a> Чечню за «демонстрацию силы» в <a href="https://meduza.io/feature/2019/06/12/konflikt-v-kizlyare-iz-za-granitsy-mezhdu-chechney-i-dagestanom-glavnoe" target="_blank">конфликте</a> в Кизляре. В начале июня жители Дагестана повалили чеченские дорожные знаки, установленные на границе двух республик, после чего на место прибыли отряды Росгвардии. Это не единственный территориальный спор с участием Грозного — с осени 2018 года в Ингушетии <a href="https://meduza.io/feature/2019/04/09/pered-obschey-problemoy-zabyta-dazhe-krovnaya-mest" target="_blank">проходили</a> протесты против новой границы с Чечней.
Глава парламента Чечни Магомед Даудов резко негативно отреагировал на слова спикера парламента Дагестана Хизри Шихсаидова, который осудил Чечню за «демонстрацию силы» в конфликте в Кизляре. В начале июня жители Дагестана повалили чеченские дорожные знаки, установленные на границе двух республик, после чего на место прибыли отряды Росгвардии. Это не единственный территориальный спор с участием Грозного — с осени 2018 года в Ингушетии проходили протесты против новой границы с Чечней.

Фото в анонсе: Саид Царнаев / Sputnik / Scanpix / LETA