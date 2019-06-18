Перейти к материалам
Новости
Истории
Разбор
Игры
Шапито
Подкасты
О проекте
Реклама
Meduza in English
EN
новости
Глава парламента Чечни ответил дагестанскому спикеру на слова о демонстрации силы на границе. Цитата
16:48, 18 июня 2019
Источник: Meduza
Глава парламента Чечни Магомед Даудов резко негативно
отреагировал
на слова спикера парламента Дагестана Хизри Шихсаидова, который
осудил
Чечню за «демонстрацию силы» в
конфликте
в Кизляре. В начале июня жители Дагестана повалили чеченские дорожные знаки, установленные на границе двух республик, после чего на место прибыли отряды Росгвардии. Это не единственный территориальный спор с участием Грозного — с осени 2018 года в Ингушетии
проходили
протесты против новой границы с Чечней.
Фото в анонсе: Саид Царнаев / Sputnik / Scanpix / LETA
Напишите нам