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Рейтинг Путина падает, что делать? Решение ВЦИОМа — лишить респондентов выбора

Источник: Meduza
Опрос ВЦИОМа, опубликованный 25 мая, показал, что лишь 31,7% россиян назвали фамилию Владимира Путина в ответ на открытый вопрос «кому из политиков вы доверяете» — это минимальный показатель с 2006 года, когда такие опросы начали проводиться. После того как в Кремле <a href="https://www.kommersant.ru/doc/3984572" target="_blank">попросили</a> разъяснений по поводу этих цифр, глава ВЦИОМа Валерий Федоров сообщил, что в ближайшее время будут опубликованы результаты исследования, вопрос в котором будет звучать следующим образом: «Вы доверяете или не доверяете Владимиру Путину?» Федоров отметил, что «там оценки доверия президенту гораздо выше».
Опрос ВЦИОМа, опубликованный 25 мая, показал, что лишь 31,7% россиян назвали фамилию Владимира Путина в ответ на открытый вопрос «кому из политиков вы доверяете» — это минимальный показатель с 2006 года, когда такие опросы начали проводиться. После того как в Кремле попросили разъяснений по поводу этих цифр, глава ВЦИОМа Валерий Федоров сообщил, что в ближайшее время будут опубликованы результаты исследования, вопрос в котором будет звучать следующим образом: «Вы доверяете или не доверяете Владимиру Путину?» Федоров отметил, что «там оценки доверия президенту гораздо выше».

Фото в анонсе: Сергей Ильницкий / EPA / Scanpix / LETA