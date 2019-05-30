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Рейтинг Путина падает, что делать? Решение ВЦИОМа — лишить респондентов выбора
15:19, 30 мая 2019
Источник: Meduza
Опрос ВЦИОМа, опубликованный 25 мая, показал, что лишь 31,7% россиян назвали фамилию Владимира Путина в ответ на открытый вопрос «кому из политиков вы доверяете» — это минимальный показатель с 2006 года, когда такие опросы начали проводиться. После того как в Кремле
попросили
разъяснений по поводу этих цифр, глава ВЦИОМа Валерий Федоров сообщил, что в ближайшее время будут опубликованы результаты исследования, вопрос в котором будет звучать следующим образом: «Вы доверяете или не доверяете Владимиру Путину?» Федоров отметил, что «там оценки доверия президенту гораздо выше».
Фото в анонсе: Сергей Ильницкий / EPA / Scanpix / LETA
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