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Моют ли читатели «Медузы» ноги в душе? Результаты опроса
14:37, 17 мая 2019
Источник: Meduza
Нужно ли мыть ноги в душе — или нет? Так звучит главный спор недели, в котором участвуют ведущие американских телеканалов, певица Тейлор Свифт и 850 тысяч пользователей твиттера. Мы
задали
этот же вопрос читателям «Медузы» — и оказалось, что 33% опрошенных не моют ноги в душе. Это немногим меньше, чем зрителей «Игры престолов», которую
смотрят 42%
наших читателей. А ноги не моют 33%.
Фото в анонсе: NDStock / Shutterstock.com
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