Перейти к материалам
шапито

Моют ли читатели «Медузы» ноги в душе? Результаты опроса

Источник: Meduza
Нужно ли мыть ноги в душе — или нет? Так звучит главный спор недели, в котором участвуют ведущие американских телеканалов, певица Тейлор Свифт и 850 тысяч пользователей твиттера. Мы <a href="https://meduza.io/shapito/2019/05/16/nuzhno-li-myt-nogi-v-dushe-a-mozhet-nu-ego-tak-zvuchit-glavnyy-spor-nedeli-uchastvuyut-telekanaly-i-teylor-svift" target="_blank">задали</a> этот же вопрос читателям «Медузы» — и оказалось, что 33% опрошенных не моют ноги в душе. Это немногим меньше, чем зрителей «Игры престолов», которую <a href="https://meduza.io/games/lyudi-kotorye-ne-smotryat-igru-prestolov-vy-voobsche-suschestvuete-mnogo-vas-davayte-uznaem" target="_blank">смотрят 42%</a> наших читателей. А ноги не моют 33%.
Нужно ли мыть ноги в душе — или нет? Так звучит главный спор недели, в котором участвуют ведущие американских телеканалов, певица Тейлор Свифт и 850 тысяч пользователей твиттера. Мы задали этот же вопрос читателям «Медузы» — и оказалось, что 33% опрошенных не моют ноги в душе. Это немногим меньше, чем зрителей «Игры престолов», которую смотрят 42% наших читателей. А ноги не моют 33%.

Фото в анонсе: NDStock / Shutterstock.com