Перейти к материалам
новости

Как Путин отреагировал на протесты в Екатеринбурге. Диалог с журналистом

Источник: Meduza
Вопрос о протестах против строительства храма, <a href="https://meduza.io/feature/2019/05/15/zavtra-putin-segodnya-zabor" target="_blank">продолжающихся</a> в Екатеринбурге с 13 мая, Владимиру Путину задал Иван Морозов из екатеринбургского издания «Вечерние ведомости». Отвечая ему, президент России <a href="https://meduza.io/news/2019/05/16/putin-predlozhil-provesti-opros-naseleniya-po-povodu-stroitelstva-hrama-v-ekaterinburge" target="_blank">предложил</a> провести среди местных жителей опрос.
Вопрос о протестах против строительства храма, продолжающихся в Екатеринбурге с 13 мая, Владимиру Путину задал Иван Морозов из екатеринбургского издания «Вечерние ведомости». Отвечая ему, президент России предложил провести среди местных жителей опрос.

Фото в анонсе: Алексей Владыкин / AFP / Scanpix / LETA