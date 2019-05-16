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Как Путин отреагировал на протесты в Екатеринбурге. Диалог с журналистом
14:10, 16 мая 2019
Источник: Meduza
Вопрос о протестах против строительства храма,
продолжающихся
в Екатеринбурге с 13 мая, Владимиру Путину задал Иван Морозов из екатеринбургского издания «Вечерние ведомости». Отвечая ему, президент России
предложил
провести среди местных жителей опрос.
Фото в анонсе: Алексей Владыкин / AFP / Scanpix / LETA
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