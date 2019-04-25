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«Это провал политики Порошенко». Первый комментарий Путина об украинских выборах

Meduza
Владимир Путин впервые <a href="https://tass.ru/politika/6375585" target="_blank">прокомментировал</a> результаты выборов президента Украины. Он назвал их полным провалом политики предыдущего президента. Он добавил, что Россия готова восстанавливать отношения с Украиной, но не будет это делать в одностороннем порядке. Путин пообещал проследить за первыми шагами нового президента Украины Владимира Зеленского. Ранее Кремль <a href="https://meduza.io/short/2019/04/22/kreml-nazval-prezhdevremennymi-pozdravleniya-zelenskomu-s-pobedoy-na-vyborah-tsitata" target="_blank">отказался</a> поздравлять его с победой на выборах.
Владимир Путин впервые прокомментировал результаты выборов президента Украины. Он назвал их полным провалом политики предыдущего президента. Он добавил, что Россия готова восстанавливать отношения с Украиной, но не будет это делать в одностороннем порядке. Путин пообещал проследить за первыми шагами нового президента Украины Владимира Зеленского. Ранее Кремль отказался поздравлять его с победой на выборах.

Фото в анонсе: Валерий Шарифулин / ТАСС / Scanpix / LETA