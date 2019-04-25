Перейти к материалам
Новости
Истории
Разбор
Игры
Шапито
Подкасты
О проекте
Реклама
Meduza in English
EN
17
46
новости
«Это провал политики Порошенко». Первый комментарий Путина об украинских выборах
Meduza
10:03, 25 апреля 2019
Владимир Путин впервые
прокомментировал
результаты выборов президента Украины. Он назвал их полным провалом политики предыдущего президента. Он добавил, что Россия готова восстанавливать отношения с Украиной, но не будет это делать в одностороннем порядке. Путин пообещал проследить за первыми шагами нового президента Украины Владимира Зеленского. Ранее Кремль
отказался
поздравлять его с победой на выборах.
Фото в анонсе: Валерий Шарифулин / ТАСС / Scanpix / LETA
17
46
Напишите нам