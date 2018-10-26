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Россияне не знают Конституцию. Но хотят ее изменить
Meduza
13:05, 26 октября 2018
Социологи ФОМ
зафиксировали
самую высокую за 15 лет поддержку идеи изменений Конституции России — ее одобряют 66% граждан страны (пять лет назад — только 46%). При этом менее половины россиян говорят, что знают основные положения Конституции. В начале октября глава Конституционного суда Валерий Зорькин опубликовал
статью
, в которой написал о необходимости внесения «точечных изменений» в Конституцию.
Фото в анонсе: Евгений Биятов / Sputnik / TASS / Vida Press
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