Что гарантировал себе губернатор Курской области за день до отставки. Список
Meduza
14:44, 11 октября 2018
Губернатор Александр Михайлов подписал постановление «О дополнительных гарантиях губернатора Курской области в связи с прекращением полномочий» 10 октября — а на следующий день ушел в отставку. В документе перечислены условия предоставления гарантий, которым соответствует только Михайлов, в том числе пребывание на должности два срока подряд или более (его предшественники руководили регионом по одному сроку).
Фото в анонсе: Зураб Джавахадзе / ТАСС / Scanpix / LETA