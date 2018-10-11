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Что гарантировал себе губернатор Курской области за день до отставки. Список

Meduza
14:44, 11 октября 2018

Губернатор Александр Михайлов подписал постановление «О дополнительных гарантиях губернатора Курской области в связи с прекращением полномочий» 10 октября — а на следующий день ушел в отставку. В документе перечислены условия предоставления гарантий, которым соответствует только Михайлов, в том числе пребывание на должности два срока подряд или более (его предшественники руководили регионом по одному сроку).


Фото в анонсе: Зураб Джавахадзе / ТАСС / Scanpix / LETA

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