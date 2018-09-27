Как защитить сайт от хакеров?Партнерский материал
новости

Петербургские депутаты заявили, что 600 задержанных на акции 9 сентября провоцировали полицию. Цитата

Meduza
13:08, 27 сентября 2018

Комитет по законодательству заксобрания Санкт-Петербурга отказался расследовать нарушения властей, связанные с акцией против пенсионной реформы 9 сентября. Расследование предлагали провести 12 депутатов от «Партии Роста», «Яблока», «Справедливой России», КПРФ и ЛДПР. По их мнению, по вине администрации Петербурга, которая отозвала разрешение на митинг из-за ремонта трубопровода, в городе прошла несанкционированная акция, на которой задержали более 600 человек. Комитет по законодательству, членом которого является в том числе вице-спикер заксобрания Петербурга Сергей Соловьев, не увидел нарушений прав человека в массовых задержаниях на митинге.


Фото в анонсе: Ольга Мальцева / AFP / Scanpix / LETA

игры

Больше всего на свете я ненавижу… Отвечают читатели «Медузы»

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

шапито

В Новой Зеландии тюлень может ударить вас осьминогом по лицу. За что — непонятно, но главное — всем весело

40 секунд
Сборник

Наши партнерские материалы