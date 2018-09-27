Петербургские депутаты заявили, что 600 задержанных на акции 9 сентября провоцировали полицию. Цитата

Комитет по законодательству заксобрания Санкт-Петербурга отказался расследовать нарушения властей, связанные с акцией против пенсионной реформы 9 сентября. Расследование предлагали провести 12 депутатов от «Партии Роста», «Яблока», «Справедливой России», КПРФ и ЛДПР. По их мнению, по вине администрации Петербурга, которая отозвала разрешение на митинг из-за ремонта трубопровода, в городе прошла несанкционированная акция, на которой задержали более 600 человек. Комитет по законодательству, членом которого является в том числе вице-спикер заксобрания Петербурга Сергей Соловьев, не увидел нарушений прав человека в массовых задержаниях на митинге.



