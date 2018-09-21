МИД РФ рекомендовал Вашингтону не суетиться из-за санкций. Цитата

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что новые антироссийские меры США стали уже 60-ми по счету с 2011 года. По словам дипломата, введение санкций «превратилось в некую национальную забаву» в США. 20 сентября Госдепартамент объявил о внесении в «черный список» 33 российских граждан и компаний, связанных со сферами обороны и разведки России.



