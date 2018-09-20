Госдеп США внес в «черный список» ЧВК «Вагнер», компании Пригожина и сотрудников ГРУ. За сотрудничество с ними будут вводить санкции

Госсекретарь США Майк Помпео внес в «черный список» 33 российских гражданина и компании, связанных со сферами обороны и разведки России. Об этом сообщил Госдепартамент США. Теперь в списке 72 человека и компании.

Согласно закону , принятому в 2017 году, власти США будут вводить санкции за сотрудничество с этими людьми и организациями.

В список добавлены, в частности, , , компании Евгения Пригожина «Конкорд менеджмент и консалтинг» и «Конкорд кейтеринг», а также сам Евгений Пригожин, предполагаемые сотрудники «фабрики троллей» и которых США обвиняют во вмешательстве в выборы президента.

Кроме того, США ввели в рамках того же закона санкции против Департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая и его руководителя из-за закупки у России истребителей Су-35 и систем C-400.