Госдеп США внес в «черный список» ЧВК «Вагнер», компании Пригожина и сотрудников ГРУ. За сотрудничество с ними будут вводить санкции
Госсекретарь США Майк Помпео внес в «черный список» 33 российских гражданина и компании, связанных со сферами обороны и разведки России. Об этом сообщил Госдепартамент США. Теперь в списке 72 человека и компании.
Согласно закону CAATSA, принятому в 2017 году, власти США будут вводить санкции за сотрудничество с этими людьми и организациями.
В список добавлены, в частности, ЧВК «Вагнер», «Агентство интернет-исследований», компании Евгения Пригожина «Конкорд менеджмент и консалтинг» и «Конкорд кейтеринг», а также сам Евгений Пригожин, предполагаемые сотрудники «фабрики троллей» и сотрудники ГРУ, которых США обвиняют во вмешательстве в выборы президента.
Кроме того, США ввели в рамках того же закона санкции против Департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая и его руководителя из-за закупки у России истребителей Су-35 и систем C-400.
«Сегодняшние действия нацелены не на подрыв военных возможностей какой-либо страны, а на то, чтобы возложить на Россию цену за вмешательство в избирательный процесс США, свои неприемлемые действия на востоке Украины и другую вредную деятельность» , — заявили в Госдепартаменте (англ. яз.).
Поправки. Изначально в новости сообщалось, что Госдеп США ввел санкции против 33 россиян, связанных со сферами обороны и разведки. Приносим извинения читателям.