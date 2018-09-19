19 сентября Центризбирком России заявил о необходимости отменить результаты губернаторских выборов в Приморском крае из-за нарушений. При этом замглавы ЦИК Николай Булаев призвал кандидатов в губернаторы Приморья отозвать поданные в полицию заявления против председателей участковых избирательных комиссий (УИК). По мнению Булаева, «эти люди ни в чем не виноваты», а если и допустили нарушения, то только потому, что их заставили местные власти.



