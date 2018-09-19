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Кто виноват (а кто — нет) в нарушениях на выборах в Приморье. Отвечает замглавы ЦИК Николай Булаев

Meduza
10:39, 19 сентября 2018

19 сентября Центризбирком России заявил о необходимости отменить результаты губернаторских выборов в Приморском крае из-за нарушений. При этом замглавы ЦИК Николай Булаев призвал кандидатов в губернаторы Приморья отозвать поданные в полицию заявления против председателей участковых избирательных комиссий (УИК). По мнению Булаева, «эти люди ни в чем не виноваты», а если и допустили нарушения, то только потому, что их заставили местные власти.


Фото в анонсе: Михаил Терещенко / ТАСС / Vida Press

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