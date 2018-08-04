Спасенные из таиландской пещеры подростки прошли посвящение в монахи. Фотография

В Таиланде 11 подростков, которые в июне потерялись в затопленной пещере, завершили девятидневное посвящение в буддийские монахи. Как пишет BBC News, в Таиланде это традиционное действие для мужчин, переживших тяжелое событие; кроме того, так они почтили память дайвера, погибшего во время спасательной операции. После обряда они переоделись в гражданскую одежду в знак возвращения к обычной жизни. Тренер, который провел с ними в пещерах более двух недель, остался в монастыре на более длительный срок. Еще один подросток не проходил обряд, так как исповедует христианство.

Lillian Suwanrumpha / AFP / Scanpix / LETA