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Говорят, Россия провалила испытания ракеты с ядерной энергетической установкой. Это правда? Отвечает Дмитрий Песков

Meduza
10:08, 22 мая 2018

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения американского телеканала CNBC об испытаниях российской ракеты с ядерной энергетической установкой. Об этом новом виде вооружений Владимир Путин рассказал в обращении Федеральному собранию 1 марта. По данным телеканала, Россия провела четыре пуска ракет и все они оказались неудачными.


Фото в анонсе:

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