Говорят, Россия провалила испытания ракеты с ядерной энергетической установкой. Это правда? Отвечает Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения американского телеканала CNBC об испытаниях российской ракеты с ядерной энергетической установкой. Об этом новом виде вооружений Владимир Путин рассказал в обращении Федеральному собранию 1 марта. По данным телеканала, Россия провела четыре пуска ракет и все они оказались неудачными.



