Первый зарубежный визит лидера КНДР Ким Чен Ына. Фотография

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл в Китай с неофициальным визитом. Это первая зарубежная поездка Ким Чен Ына с 2011 года, когда он возглавил КНДР. Китайское информагентство «Синьхуа» подтвердило, что лидер КНДР посещает страну с 25 по 28 марта. Ранее о том, что Ким Чен Ын едет в Китай, писали Bloomberg, японские и южнокорейские СМИ, указывая, в частности, на повышенные меры безопасности по пути движения предполагаемого поезда лидера КНДР. В Китае Ким Чен Ын встретился с лидером КНР Си Цзиньпином, который устроил праздничный банкет в честь главы Северной Кореи и его супруги.
KCNA / Reuters / Scanpix / LETA