Bloomberg сообщил о первом зарубежном визите Ким Чен Ына. Северокорейский лидер приехал в Китай

Глава КНДР Ким Чен Ын прибыл с визитом в Китай, сообщает Bloomberg со ссылкой на три источника. По данным агентства, это первая зарубежная поездка Ким Чен Ына с момента прихода к власти в Северной Корее в 2011 году.

Ранее о визите в Китай высокопоставленного гостя из КНДР сообщили японское информагентство Kyodo News и китайское издание South China Morning Post. По данным Kyodo News, он прибыл на поезде через приграничный китайский город Даньдун. Отели возле моста, соединяющего Даньдун с городом Синыйджу в КНДР, с 25 марта приостановили бронирование номеров, окна которых выходят на северокорейскую сторону, отмечает Kyodo News.

В Даньдуне и Пекине в дни предполагаемого визита Ким Чен Ына были усилены меры безопасности, сообщает South China Morning Post. По данным Kyodo News, 26 марта автомобиль с номерами северокорейского посольства в Пекине был замечен возле Дома народных собраний, где обычно проходят официальные мероприятия правительства и Коммунистической партии Китая.

Сколько продлится визит северокорейского лидера, и с кем он встретится в Китае, неизвестно, пишет Bloomberg.