Почему YouTube не удаляет расследование Навального. Объясняет глава Роскомнадзора

Глава Роскомнадзора Александр Жаров объявил, что ведомство пока не намерено блокировать доступ к ролику Алексея Навального об Олеге Дерипаске на ютьюбе. По словам Жарова, американский сервис намерен дождаться окончательного решения по иску Дерипаски, а не удалять ролик в рамках обеспечительных мер. Жаров добавил, что ведомство ведет диалог с Google, которому принадлежит YouTube.



