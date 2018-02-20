Почему YouTube не удаляет расследование Навального. Объясняет глава Роскомнадзора
Meduza
10:31, 20 февраля 2018
Глава Роскомнадзора Александр Жаров объявил, что ведомство пока не намерено блокировать доступ к ролику Алексея Навального об Олеге Дерипаске на ютьюбе. По словам Жарова, американский сервис намерен дождаться окончательного решения по иску Дерипаски, а не удалять ролик в рамках обеспечительных мер. Жаров добавил, что ведомство ведет диалог с Google, которому принадлежит YouTube.
Фото в анонсе: Алексей Куденко / Sputnik / Scanpix / LETA