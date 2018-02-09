Почему лидеров российской сборной не пустили на Олимпиаду. Отвечает Виталий Мутко

Утром 9 февраля, за несколько часов до начала Олимпийских игр в Пхенчхане, спортивный арбитраж подтвердил, что главные российские звезды (Виктор Ан, Антон Шипулин, Сергей Устюгов и другие) туда не поедут. Суд подтвердил, что, хотя спортсмены не были замешаны в допинговом скандале, у Международного олимпийского комитета есть право не выдавать им приглашения — процедура при этом не была нарушена. Вице-премьер Виталий Мутко заявил, что не удивлен решению суда.



