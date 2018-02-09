Спортивный арбитраж отклонил иски 47 россиян к МОК. На Олимпиаду не поедут Виктор Ан, Антон Шипулин, Сергей Устюгов и другие лидеры сборной

Выездной филиал Спортивного арбитражного суда, работающий в южнокорейском Пхенчхане, отклонил апелляции 45 российских спортсменов и двух тренеров на недопуск к зимней Олимпиаде-2018.

Таким образом, на Играх не смогут выступить многие лидеры российской сборной, в том числе Виктор Ан, Антон Шипулин, Сергей Устюгов, Ксения Столбова, Евгений Гараничев, Екатерина Юрлова-Перхт, Максим Цветков, Ирина Услугина, Дарья Виролайнен, Юлия Скокова, Валерий Ничушкин, Максим Вылегжанин, Ольга Фаткулина и другие.

В заключении арбитража указывается, что решение МОК о недопуске 47 россиян на Олимпиаду нельзя рассматривать как санкцию, поскольку комитет все же пригласил на Игры других спортсменов из России в индивидуальном порядке.