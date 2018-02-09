Спортивный арбитраж отклонил иски 47 россиян к МОК. На Олимпиаду не поедут Виктор Ан, Антон Шипулин, Сергей Устюгов и другие лидеры сборной

Спортивный арбитражный суд
03:36, 9 февраля 2018
Надежный источник

Выездной филиал Спортивного арбитражного суда, работающий в южнокорейском Пхенчхане, отклонил апелляции 45 российских спортсменов и двух тренеров на недопуск к зимней Олимпиаде-2018.

Таким образом, на Играх не смогут выступить многие лидеры российской сборной, в том числе Виктор Ан, Антон Шипулин, Сергей Устюгов, Ксения Столбова, Евгений Гараничев, Екатерина Юрлова-Перхт, Максим Цветков, Ирина Услугина, Дарья Виролайнен, Юлия Скокова, Валерий Ничушкин, Максим Вылегжанин, Ольга Фаткулина и другие.

В заключении арбитража указывается, что решение МОК о недопуске 47 россиян на Олимпиаду нельзя рассматривать как санкцию, поскольку комитет все же пригласил на Игры других спортсменов из России в индивидуальном порядке.

Заявители не предоставили свидетельств того, что две комиссии МОК, независимо рассматривавшие заявки россиян, принимали решения дискриминационным, произвольным или несправедливым образом. (англ.яз.)

Спортивный арбитражный суд
6 февраля группа из 32 российских спортсменов, не замешанных в допинговых скандалах, оспорила в арбитраже свой недопуск на Олимпиаду. Вслед за ней заявления против МОК подали еще 13 спортсменов и два тренера, ранее дисквалифицированных за применение допинга, но затем оправданных.
Вице-премьер РФ Виталий Мутко назвал решение арбитража о недопуске 47 россиян ожидаемым. «Сама процедура недопуска непрозрачная и не добавляет организации авторитета в глазах болельщиков», — заявил он ТАСС.
Сборная России официально отстранена от зимней Олимпиады в Пхенчхане, которая пройдет с 9 по 25 февраля. По приглашению МОК в Южную Корею отправились только 169 россиян, которые будут выступать под нейтральным флагом.
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