Сколько надо времени, чтобы стать мужем и женой. Отвечает Минюст

Министерство юстиции опубликовало новый порядок регистрации актов гражданского состояния, который вступил в силу с 1 января 2018 года. Документ, в частности, поминутно описывает процедуру заключения брака — от подачи заявления и назначения даты до торжественной церемонии. Если раньше на все формальности требовалось 92 минуты, то теперь — 113. Главным образом потому, что продолжительность торжественной церемонии увеличили вдвое — с 20 до 40 минут (а еще на проставление штампа в паспорт теперь надо не три минуты, а пять).