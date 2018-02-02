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Сколько надо времени, чтобы стать мужем и женой. Отвечает Минюст

Meduza
14:19, 2 февраля 2018

Министерство юстиции опубликовало новый порядок регистрации актов гражданского состояния, который вступил в силу с 1 января 2018 года. Документ, в частности, поминутно описывает процедуру заключения брака — от подачи заявления и назначения даты до торжественной церемонии. Если раньше на все формальности требовалось 92 минуты, то теперь — 113. Главным образом потому, что продолжительность торжественной церемонии увеличили вдвое — с 20 до 40 минут (а еще на проставление штампа в паспорт теперь надо не три минуты, а пять).


Фото в анонсе: Сергей Бобылев / ТАСС / Scanpix / LETA

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