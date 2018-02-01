Россия вернула себе первое место Сочи-2014. Медальная таблица

Спортивный арбитражный суд рассмотрел дела российских спортсменов и в большинстве случаев решил, что их дисквалификация по итогам Олимпиады в Сочи несправедлива. 28 спортсменов из 43 полностью восстановлены в правах. Это решение вернуло Россию на первое место в неофициальном медальном зачете Сочи-2014. Причем ситуация еще может измениться, так как арбитраж пока не рассмотрел дела биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой (пока считается, что они лишены двух серебряных медалей).



