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Россия вернула себе первое место Сочи-2014. Медальная таблица

Meduza
11:23, 1 февраля 2018

Спортивный арбитражный суд рассмотрел дела российских спортсменов и в большинстве случаев решил, что их дисквалификация по итогам Олимпиады в Сочи несправедлива. 28 спортсменов из 43 полностью восстановлены в правах. Это решение вернуло Россию на первое место в неофициальном медальном зачете Сочи-2014. Причем ситуация еще может измениться, так как арбитраж пока не рассмотрел дела биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой (пока считается, что они лишены двух серебряных медалей).


Фото в анонсе: Иван Секретарев / AP / Scanpix / LETA

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Россия вернула себе первое место Сочи-2014. Медальная таблица

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