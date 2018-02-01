Спортивный арбитраж разрешил 28 российским спортсменам участие в Олимпиаде

1 февраля Спортивный арбитражный суд в Лозанне удовлетворил апелляции 28 из 39 российских спортсменов, пожизненно отстраненных от участия в Олимпийских играх из-за нарушения антидопинговых правил.

Санкции аннулированы в отношении следующих спортсменов:

бобслеисты Дмитрий Труненков, Алексей Негодайло, Ольга Стульнева, Людмила Удобкина;

Дмитрий Труненков, Алексей Негодайло, Ольга Стульнева, Людмила Удобкина; скелетонисты Александр Третьяков, Сергей Чудинов, Елена Никитина, Ольга Потилицына, Мария Орлова;

Александр Третьяков, Сергей Чудинов, Елена Никитина, Ольга Потилицына, Мария Орлова; лыжники Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Никита Крюков, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова, Наталья Матвеева;

Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Никита Крюков, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова, Наталья Матвеева; конькобежцы Александр Румянцев, Иван Скобрев, Артем Кузнецов, Ольга Фаткулина;

Александр Румянцев, Иван Скобрев, Артем Кузнецов, Ольга Фаткулина; саночники Альберт Демченко, Татьяна Иванова;

Альберт Демченко, Татьяна Иванова; хоккеистки Екатерина Лебедева, Екатерина Пашкевич, Татьяна Бурина, Анна Щукина, Екатерина Смоленцева.

Таким образом, эти спортсмены могут принять участие в Играх в южнокорейском Пхенчхане, которые пройдут с 9 по 25 февраля. Однако окончательное решение на этот счет должен принимать Международный олимпийский комитет.

Еще для 11 спортсменов пожизненный запрет заменен на пропуск одной Олимпиады. Это бобслеисты Александр Зубков, Алексей Воевода, Александр Касьянов, Алексей Пушкарев, Ильвир Кузин, лыжницы Юлия Иванова, Юлия Чекалева, Анастасия Доценко, хоккеистки Галина Скиба, Анна Шибанова и Инна Дюбанок.

Рассмотрение дел биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой пока отложено.