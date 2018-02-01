Спортивный арбитраж разрешил 28 российским спортсменам участие в Олимпиаде

Спортивный арбитражный суд
08:14, 1 февраля 2018
Надежный источник

1 февраля Спортивный арбитражный суд в Лозанне удовлетворил апелляции 28 из 39 российских спортсменов, пожизненно отстраненных от участия в Олимпийских играх из-за нарушения антидопинговых правил.

Санкции аннулированы в отношении следующих спортсменов:

  • бобслеисты Дмитрий Труненков, Алексей Негодайло, Ольга Стульнева, Людмила Удобкина;
  • скелетонисты Александр Третьяков, Сергей Чудинов, Елена Никитина, Ольга Потилицына, Мария Орлова;
  • лыжники Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Никита Крюков, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова, Наталья Матвеева;
  • конькобежцы Александр Румянцев, Иван Скобрев, Артем Кузнецов, Ольга Фаткулина;
  • саночники Альберт Демченко, Татьяна Иванова;
  • хоккеистки Екатерина Лебедева, Екатерина Пашкевич, Татьяна Бурина, Анна Щукина, Екатерина Смоленцева.

Таким образом, эти спортсмены могут принять участие в Играх в южнокорейском Пхенчхане, которые пройдут с 9 по 25 февраля. Однако окончательное решение на этот счет должен принимать Международный олимпийский комитет.

Еще для 11 спортсменов пожизненный запрет заменен на пропуск одной Олимпиады. Это бобслеисты Александр Зубков, Алексей Воевода, Александр Касьянов, Алексей Пушкарев, Ильвир Кузин, лыжницы Юлия Иванова, Юлия Чекалева, Анастасия Доценко, хоккеистки Галина Скиба, Анна Шибанова и Инна Дюбанок.

Рассмотрение дел биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой пока отложено.

В 28 случаях не было собрано достаточных свидетельств нарушения спортсменами антидопинговых правил. Санкции в отношении этих 28 спортсменов аннулируются, а их индивидуальные результаты на Играх в Сочи 2014 года восстанавливаются. (англ.яз.)

Спортивный арбитражный суд
Российские спортсмены были отстранены Международным олимпийским комитетом по итогам расследования комиссии Дениса Освальда, занимавшейся проверкой допинг-проб на Олимпиаде 2014 года в Сочи.
Сборная России официального участия в Олимпиаде в Пхенчхане не принимает. Россияне, не фигурировавшие в антидопинговом скандале, поедут на Игры под нейтральным флагом. Приглашение от МОК получили 169 россиян, среди которых не оказалось многих ведущих спортсменов. Заявка направлялась на 500 спортсменов.

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