Песков и Мединский высказались о телеграм-каналах. Одновременно

Представителя Кремля Дмитрий Песков 16 ноября спросили, не выдвинется ли в президенты Дмитрий Медведев. Песков отказался это комментировать и посоветовал с осторожностью читать телеграм-каналы, где стали активно писать про возможное выдвижение премьера. В тот же день министр культуры Владимир Мединский тоже высказался по поводу телеграм-каналов, где, в частности, распространялось письмо Минкультуры о нежелательных гостях на Петербургском международном культурном форуме. Мединский заявил, что не стоит доверять непроверенным источникам, и опроверг подлинность письма.



