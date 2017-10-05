Главред «Эха Москвы» опубликовал список «нежелательных» гостей Петербургского культурного форума. Минкульт опровергает его подлинность

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов опубликовал в телеграме документ за подписью первого замминистра культуры РФ Владимира Аристархова, в котором говорится о «нецелесообразности» приглашения на Санкт-Петербургский международный культурный форум некоторых известных людей, в том числе режиссера Александра Сокурова и писателя Бориса Акунина.

Венедиктов ничего не сообщил о происхождении документа и о том, что известно о его подлинности. Ссылку на него в своем твиттере он прокомментировал словами «Не верю».

Пресс-секретарь министра Владимира Мединского Ирина Казначеева заявила «Медузе», что «никто этого документа никогда не видел» и «все приглашены на форум». «Мы удивлены», — сказала она.

Письмо, предположительно подписанное Аристарховым, адресовано главе Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Андрею Малышеву и заместителю министра Александру Журавскому, который курирует работу департамента. Аристархов ссылается на служебную записку Малышева со списком гостей форума и прилагает «перечень лиц, приглашение которых нецелесообразно», а также «подробную справку» о каждом из них. Он также задается вопросом, «каким образом перечисленные лица попали в список».

В опубликованном Венедиктовым списке 12 человек, в том числе кинокритик Андрей Плахов, режиссеры Александр Сокуров, Энг Ли и Дэнни Бойл, киновед Любовь Аркус, основатель издательства «Самокат» Ирина Балахонова, писатель Борис Акунин, журналистка Фекла Толстая.

Венедиктов опубликовал фрагмент лишь одной справки — о Борисе Акунине. В тексте говорится, что писатель «негативно относится к русской нации и ее культуре» и «пишет книги, которые… способствуют деструкции традиционной картины мира русского читателя».