Навальный встречается со сторонниками в Астрахани после 20 суток ареста. Фотография

Алексей Навальный 22 октября провел встречу со сторонниками в Астрахани. Утром этого дня он вышел из спецприемника в Москве, где провел 20 суток под арестом за повторное нарушение правил проведения митингов. Дело было связано с призывами прийти на митинг в Нижнем Новгороде, который власти города отменили в последний момент. Поездки Навального по регионам проходят в рамках его кампании перед выборами 2018 года; Центризбирком говорит, что не зарегистрирует его как кандидата в президенты из-за судимости.

Евгений Фельдман для кампании Навального