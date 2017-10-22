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Навальный встречается со сторонниками в Астрахани после 20 суток ареста. Фотография

Meduza
16:43, 22 октября 2017

Алексей Навальный 22 октября провел встречу со сторонниками в Астрахани. Утром этого дня он вышел из спецприемника в Москве, где провел 20 суток под арестом за повторное нарушение правил проведения митингов. Дело было связано с призывами прийти на митинг в Нижнем Новгороде, который власти города отменили в последний момент. Поездки Навального по регионам проходят в рамках его кампании перед выборами 2018 года; Центризбирком говорит, что не зарегистрирует его как кандидата в президенты из-за судимости.

Евгений Фельдман для кампании Навального

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